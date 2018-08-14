14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На пограничный пост "Субботники" Лидского погранотряда поступила информация о том, что в Ивьевском районе в сторону белорусско-литовской границы движется группа неизвестных. С применением автожира были задержаны четверо жителей района. Двое из них требования об остановке сначала проигнорировали, пытаясь скрыться. Пришлось применить табельное оружие.

Выяснилось, что мужчины промышляли перебросом табачных изделий в Литву. Недалеко от места задержания, в 800 м от границы, пограничники обнаружили 24 короба с сигаретами, которые принадлежали задержанным. Короба переданы сотрудникам Гродненской региональной таможни.

В отношении нарушителей начат административный процесс. Им грозит штраф до 200 БВ (1 БВ составляет Br24,5).

В первом полугодии зафиксировано 38 случаев неповиновения законным требованиям сотрудников органов погранслужбы со стороны граждан Беларуси, которые находились в пограничной зоне.

В Госпогранкомитете напомнили, что при нахождении в пограничной зоне необходимо выполнять законные требования сотрудников погранслужбы. Нарушителям могут назначить штраф от 2 до 50 БВ или административный арест.-0-