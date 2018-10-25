Белорусские правоохранители ликвидировали крупную сеть распространения психотропов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с СОБРом пресекли сеть распространения особо опасного психотропного вещества альфа-PVP на территории сразу нескольких областей Беларуси. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Задержаны двое жителей Брестской области. По месту их жительства в Минске изъята крупная партия психотропа - около 300 граммов альфа-PVP и несколько доз гашиша, предназначенного, скорее всего, для личного потребления. Кроме того, обнаружено более десятка тайников с наркотиком, который так и не успел попасть в руки потребителям. "При обыске обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, скотч и другие предметы", - добавили в УВД.

Как установлено, молодые люди занимались распространением наркотика сразу в нескольких областях. Так, в Минской и Гомельской сотрудники наркоконтроля обнаружили более десятка тайников. Также в списке городов для реализации значилась Лида Гродненской области, однако туда реализаторы психотропа доехать не успели.

"Схема реализации выглядела следующим образом: посредством интернета криминальному дуэту приходило сообщение о месте закладки. В тайнике их ждала крупная партия товара, которую в последующем необходимо расфасовать на дозы, затем сооружали новый тайник для покупателей наркотика. По предварительной информации установлено, что напарники сняли квартиру в Центральном районе Минска, где и фасовали альфа-PVP", - отметили в УВД.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанных. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).-0-

Фото УВД Миноблисполкома