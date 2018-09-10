Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции вьетнамцев в Литву

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские правоохранители перекрыли международный канал незаконной миграции граждан Вьетнама в Литву. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Вьетнамцы въезжали на территорию Беларуси из России, а затем переправлялись в Литву вне белорусских пограничных пунктов пропуска. В ночь на 9 сентября сотрудники седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа УВД Витебского облисполкома задержали подельников, двоих жителей Орши и россиянина, и четырех незаконных мигрантов на 127-м километре автодороги Минск-Ошмяны-граница Литвы.

Ошмянский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции). "Решается вопрос об аресте организаторов нелегального бизнеса. В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению иных соучастников этой противоправной деятельности из числа жителей Оршанского района", - проинформировали в МВД.

Что касается граждан Вьетнама, то в их отношении начат административный процесс в порядке ст. 23.55 КоАП Беларуси (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства).-0-