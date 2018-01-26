Белорусские таможенники пресекли перемещение шести люксовых иномарок стоимостью Br510 тыс.

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение в железнодорожном вагоне под видом автозапчастей по территории Евразийского экономического союза шести люксовых иномарок, следовавших из Литвы в Таджикистан. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Четыре BMW X5 2014-2016 годов, Mercedes-Benz GLC 2017 года и Lexus GS300H 2014 года перемещались без декларирования через железнодорожный пункт таможенного оформления "Молодечно" Минской региональной таможни.

Согласно представленным для оформления документам, в железнодорожном вагоне находились запасные части к легковым автомобилям. Однако при проведении таможенного контроля с привлечением экспертов Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси было установлено, что фактически в контейнере находятся транспортные средства.

Также по результатам экспертизы в четырех автомобилях марки BMW X5 видоизменены идентификационные номера транспортных средств. По информации, представленной Интерполом, все шесть автомобилей находятся в международном розыске.

По факту незаконного перемещения транспортных средств Минской региональной таможней был начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.

По решению суда Октябрьского района Минска все шесть автомобилей общей стоимостью Br510 тыс. обращены в доход государства.-0-