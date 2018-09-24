Бесправник приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Червенском районе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии-поселения за смертельное ДТП в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

17 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, ехал по трассе М4 Минск - Могилев. Из-за превышения скорости на 29-м км дороги он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на барьерное ограждение. Пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте.

Суд Червенского района признал водителя виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отбывать наказание в виде 4,5 года он будет в колонии в условиях поселения. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-