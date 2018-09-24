Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа в Солигорском районе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при ДТП в Солигорском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Авария с участием легкового автомобиля Renault Laguna и УАЗа произошла сегодня утром на 1-м км автодороги Солигорск - Дубеи. "В результате погибли три человека. Это две девушки - водитель и пассажирка легкового авто, а также водитель УАЗа", - проинформировали в СК.
Как рассказал официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев, по предварительной информации, 23-летняя девушка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где легковушка столкнулась с УАЗом под управлением 27-летнего мужчины. "По словам очевидцев, Renault двигалась с большой скоростью. Согласно предварительным данным, девушка с подругой торопились на сессию", - сообщил Сергей Чеботарев.
На месте аварии работают правоохранители. Выясняются обстоятельства ДТП.-0-
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