Более 20 иностранцев вышлют из Минска за нарушение миграционного законодательства

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Беларуси за нарушение миграционного законодательства вышлют более 20 иностранцев, которые проживали в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители 17-25 сентября провели в Минске оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2018" для противодействия незаконной миграции. Сотрудники милиции проверяли рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, строящиеся объекты и частные адреса. "В отношении 21 иностранца приняты решения о высылке их из Беларуси. За нарушение законодательства привлечено к административной ответственности 386 граждан", - проинформировали в управлении.

В отношении двух иностранцев возбуждены уголовные дела по ст. 371-2 УК (нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь).-0-