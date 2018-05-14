14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство коррупционных преступлений в I квартале совершено в сфере транспорта. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"За три месяца этого года в Беларуси коррупционными признаны 696 преступлений - в два раза больше, чем за такой же период 2017 года. К уголовной ответственности привлечены 264 должностных лица. Рост числа коррупционных преступлений обусловлен не только активностью правоохранительных органов, но и наличием многоэпизодных уголовных дел, - отметили в Генпрокуратуре. - К примеру, работник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций был осужден за 59 эпизодов получения взяток по ст. 430 УК".

Коррупционными преступлениями причинен ущерб на сумму более Br7,28 млн. Возмещено больше Br2,72 млн. Наибольшее количество таких преступлений учтено в сферах транспорта - 157 (в 2017 году - 3), государственного управления - 92 (76), промышленности - 80 (31), здравоохранения - 78 (9), строительства - 56 (23), образования - 45 (37), сельского хозяйства - 35 (32) и торговли - 17 (48).

"Отмечены коррупционные риски при использовании бюджетных средств для государственных закупок и закупок за счет собственных средств, при выполнении госпрограмм. Зафиксированы случаи, когда должностные лица органов местного управления и самоуправления, иных госорганов похищали товарно-материальные ценности, привлекали сотрудников и служебную технику к работам в личных целях", - рассказали в Генпрокуратуре.

В структуре коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом количество полученных взяток возросло с 86 до 294, хищений путем злоупотреблением служебными полномочиями - с 119 до 153, злоупотреблений властью или служебными полномочиями - с 61 до 78, дачи взяток - с 17 до 132, превышений власти или служебных полномочий - с 22 до 26, бездействий должностных лиц - с 1 до 5. Немногочисленны факты незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) материальных ценностей, добытых преступным путем, а также посредничества во взяточничестве.-0-