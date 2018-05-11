Браконьер из Пинска выловил 4,4 кг рыбы, причинив природе ущерб на Br13,5 тыс.

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинчанин выловил 32 особи рыбы, причинив природе ущерб более чем на Br13,5 тыс., сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

В деревне Теребень инспекторы задержали 61-летнего жителя Пинска. Мужчина пренебрег запретом на лов рыбы и отправился на промысел на водоем старого русла реки Припять. Сетями он выловил 4,4 кг рыбы. Его улов состоял из 27 золотых карасей, двух линей, щуки, карпа, серебряного карася. Стоимость добытой продукции составила около Br89,2. При этом своими действиями пинчанин причинил окружающей природе ущерб, оцененный в 552 базовые величины (1 БВ составляет Br24,5).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Помимо рыбы были изъяты три сети общей длиной 80 м, а также маломерное судно. В действиях мужчины усматривается состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

Для проведения проверки материалы дела направлены в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-