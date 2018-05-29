Брестчанин подозревается в незаконной продаже автомобилей

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по продаже автомобилей, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, житель областного центра 1988 года рождения с июля 2016 года по март 2018-го систематически приобретал на территории Беларуси бывшие в употреблении автомобили. Транспортные средства он перепродавал по более высокой цене. При этом мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. От незаконной деятельности брестчанин получил доход на сумму более Br88 тыс.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На имущество мужчины наложен арест.
Противоправную деятельность подозреваемого выявили сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД.-0-
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