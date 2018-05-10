10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лепеля заработал на незаконной перепродаже автомобилей более Br45 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Незаконная предпринимательская деятельность 30-летнего мужчины попала в поле зрения работников Новополоцкого межрайонного отдела финансовых расследований. Выяснилось, что лепельчанин в 2017-2018 годах занимался куплей-продажей бывших в употреблении автомобилей без регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

Для реализации приобретенных авто по более высокой цене мужчина размещал в социальных сетях фотографии, на которых он позирует на фоне продаваемой машины. Это ускорило процесс изобличения незаконного предпринимателя. К слову, прежде он работал легально, но затем решил уйти в теневой бизнес, чтобы не платить налоги.

Перепродажа не менее десятка автомобилей принесла дельцу более Br45 тыс. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Фигурант дела признал свою вину полностью, дал признательные показания и намерен возместить незаконно полученный доход.-0-