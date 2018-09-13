Брестчанин погиб при пожаре в квартире

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в квартире погиб ее владелец, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел около 18.50 12 сентября в микрорайоне Граевка. В одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме по ул. Боброва загорелась трехкомнатная квартира. В огне погиб ее хозяин 1963 года рождения. Супруга погибшего в момент пожара дома отсутствовала.
Огнем поврежден диван, закопчены стены и потолок жилой комнаты. Причина пожара устанавливается. Ведется расследование.-0-
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