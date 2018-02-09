Брестчанин заработал на незаконной перепродаже автомобилей почти Br30 тыс.

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресекли незаконный бизнес по перепродаже подержанных автомобилей, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что 31-летний житель областного центра, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконный бизнес на автомобилях. Транспортные средства без переоформления в ГАИ попадали к новым владельцам.

Только за год самопальный автодилер продал 7 машин, включая "Опель Вектра", "Мазда Примаси", БМВ 525, "Мерседес-Бенц", заработав на сделках Br28,75 тыс.

По материалам финансовой милиции возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Свою вину брестчанин признал.-0-