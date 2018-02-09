Брестчанин заработал на незаконной перепродаже автомобилей почти Br30 тыс.

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресекли незаконный бизнес по перепродаже подержанных автомобилей, сообщили БЕЛТА в КГК.
Установлено, что 31-летний житель областного центра, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконный бизнес на автомобилях. Транспортные средства без переоформления в ГАИ попадали к новым владельцам.
Только за год самопальный автодилер продал 7 машин, включая "Опель Вектра", "Мазда Примаси", БМВ 525, "Мерседес-Бенц", заработав на сделках Br28,75 тыс.
По материалам финансовой милиции возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Свою вину брестчанин признал.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN