Брестский облсуд начинает рассмотрение дела в отношении бывшего гендиректора "Ивацевичдрева"

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде.

Экс-руководитель предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК. В 2014-2017 годах при организации поставок меламина и химических добавок он мог заключать договоры непосредственно с предприятием-производителем этих веществ. Вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности фигурант необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна его сыну и его компаньону. Благодаря содействию гендиректора "Ивацевичдрева" они признавались победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль. В результате ОАО причинен ущерб на сумму Br749,6 тыс.

Сын обвиняемого во время следствия полностью возместил предприятию ущерб. На основании этого он подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст.88-1 УК. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Его же компаньон обвиняется в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.424 УК.-0-