Бывшие работники Шарковщинского райпо подозреваются в хищениях на Br72 тыс.

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шарковщинским районным отделом Следственного комитета в отношении бывших работников районного потребительского общества возбужден ряд уголовных дел о присвоении имущества в особо крупном размере. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы, поступившие из органов внутренних дел, о выявленных фактах хищений работниками Шарковщинского районного потребительского общества, установленные при проведении проверки в результате реорганизации общества. Уголовные дела возбуждены по ч.4 ст.211 УК.

По данным следствия, ведущий бухгалтер сектора заготовок по предварительному сговору с тремя заготовителями с января 2012 года по сентябрь 2014-го путем присвоения совершили хищение денежных средств и материальных ценностей на общую сумму более Br72,2 тыс.

Установлено, что заготовители, закупавшие в районе у населения ягоды, овощи, фрукты, макулатуру, металлолом, необоснованно присваивали находившиеся у них в подотчете товарно-материальные ценности и денежные средства, а бухгалтер вносила неверные сведения в отчеты о количестве использованных наличных денежных средств.

Подозреваемые допрошены, к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователями изучаются документы финансово-хозяйственной деятельности Шарковщинского райпо о движении денежных средств и товарно-материальных ценностей, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия с участием подозреваемых лиц.-0-