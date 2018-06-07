Завершено расследование дел в отношении гендиректора и главного инженера ОАО "ДорОрс"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовных дел по обвинению генерального директора и главного инженера ОАО "ДорОрс" в совершении коррупционных преступлений. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, должностные лица с июня 2016 по октябрь 2017 года за счет средств предприятия на станции техобслуживания ремонтировали принадлежащие им и их близким автомобили: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. При этом в бухгалтерию предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных транспортных средствах ОАО "ДорОрс" на общую сумму более Br11,8 тыс. Получены доказательства о причастности обвиняемых к девяти аналогичным фактам.
Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД. В ходе расследования к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, на имущество наложен арест.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Главный инженер раскаялся в содеянном, содействовал следствию и возместил ущерб. Им заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Генеральный директор свою вину не признал.
Уголовные дела переданы прокурору.-0-
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