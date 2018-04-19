Бывший председатель Гомельского райисполкома задержан за взятки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан за взятки, сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр подтвердил, что Александр Ситница задержан в России. "Он привлекается к уголовной ответственности, избрана мера пресечения", - проинформировал Игорь Шуневич. Бывший председатель Гомельского райисполкома находится в Беларуси в следственном изоляторе.
Александр Ситница скрывался на территории РФ и задержан российскими правоохранительными органами, уточнил Игорь Шуневич. Бывший председатель райисполкома покинул Россию добровольно, поскольку был признан там нежелательной персоной.
Уголовное дело возбуждено по ст. 430 УК. Экс-руководитель райисполкома обвиняется в получении взятки.
Как сообщалось, с 12 апреля председатель Гомельского райисполкома был освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы).-0-
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