Приговор по делу о коррупции в БелАВМ, ФСЗН и Нацбанке будет оглашен 18 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска 18 апреля огласит судебное постановление по уголовному делу о коррупции в СЗАО "БелАВМ", Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты и Национальном банке. Об этом БЕЛТА сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Бывшей управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Людмиле Бачило гособвинитель предлагал назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, бывшему руководителю СЗАО "БелАВМ" Дмитрию Ронину - 2 года лишения свободы. Для бывшего начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова прокурор запросил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Другим фигурантам дела предлагалось назначить от 2 лет ограничения свободы до 5,5 года лишения свободы.

Позднее одним фигурантам этого дела обвинение ужесточили, другим - смягчили. В числе последних бывшие сотрудники Нацбанка Екатерина Павловская и Анатолий Мороз. Ранее они обвинялись по ч.2 ст. 430 УК в совместном получении дорогостоящего телефона в качестве взятки. Действия Екатерины Павловской были переквалифицированы на ч.1 ст. 430. Теперь она обвиняется в получении взятки в виде телефона. Что касается Анатолия Мороза, то его действия теперь квалифицируются как организатора получения бывшей коллегой взятки по ч.1 ст. 430 и ст. 16. Кроме того, ему смягчено обвинение по ч.2 ст.424.

Как сообщалось, Людмила Бачило была задержана с поличным в декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина. Незаконное денежное вознаграждение в $20 тыс. ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. Тогда же были задержаны заместитель генерального директора БелАВМ Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники. Как сообщал КГБ, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За содействие Виталий Старовойтов при посредничестве Леонида Горбачевского получил взятку в $4 тыс. По данным КГБ, экс-председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора БелАВМ $9 тыс., а в ноябре - 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму примерно Br28 млн.-0-