Бывший заместитель главврача Минской областной детской больницы обвиняется в коррупции

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы обвиняется в коррупции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя главного врача Минской областной детской клинической больницы, который в январе был задержан за получение взятки. По данным следствия, он систематически использовал служебные полномочия в корыстных целях. "С мая 2015-го по декабрь 2017 года он неоднократно брал взятки от представителей строительных организаций за привлечение их как подрядчиков по текущему ремонту на объектах медучреждения. Также медик получал вознаграждения за заключение со стройорганизациями договоров, положительную приемку выполненных работ и своевременную оплату. Следствием собраны доказательства по 24 фактам передачи должностному лицу денег на общую сумму более Br46 тыс.", - проинформировала Татьяна Белоног.

На имущество фигуранта наложен арест. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.430 УК (получение взятки, в том числе повторно и крупном размере). Он находится под стражей.

Следователями при расследовании уголовного дела внесено представление о принятии действенных мер к устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений в учреждении.-0-