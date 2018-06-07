Носкевич прокомментировал расследование дела бывшего директора предприятия колонии в Ивацевичах

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич прокомментировал расследование уголовного дела бывшего директора предприятия колонии в Ивацевичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это давняя разработка. С 2009 года начался процесс реализации мебели, которая изготавливалась в 5-й колонии. Руководитель получал откаты за то, что часть продукции поставлялась за пределы страны, причем это было на системной основе на протяжении нескольких лет", - сказал Иван Носкевич.

Председатель Следственного комитета пояснил, почему процесс расследования был таким длительным. Мужчина отказывался от дачи показаний, не признавал вину в совершенном преступлении. "Пришлось очень тщательно, последовательно и настойчиво добывать доказательства", - отметил Иван Носкевич.

Кроме того, по его словам, было активное противодействие со стороны обвиняемого и его защиты. К тому же бывший директор исправительного учреждения проходил длительное лечение.

На данный момент обвинение бывшему директору республиканского унитарного производственного предприятия "Исправительное учреждение №5" (Ивацевичи) предъявлено, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщалось, бывший руководитель обвиняется по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса. Он, действуя из корыстных побуждений, с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро. Предметом договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на РУПП.

Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменения.-0-