Четыре человека пострадали в столкновении такси и легковушки в Гродно

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в ночном столкновении такси и легковушки в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла около 3 часов 15 июля на пересечении проспекта Космонавтов и улиц Пролетарской и Лидской.

"Водитель автомобиля-такси "Шкода" при выезде на главную и повороте налево не уступил дорогу "Пежо". В результате аварии водитель первого автомобиля, мужчина 1971 года рождения, с травмами госпитализирован. Пострадали также два пассажира такси и пассажир "Пежо". Впрочем, после осмотра врачом они были отпущены домой", - отметили в ГАИ.

Обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка.-0-

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