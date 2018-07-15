В Фаниполе разбился 21-летний мотоциклист

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе Дзержинского района разбился 21-летний мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 июля. 21-летний местный житель на мотоцикле Yamaha YZF, двигаясь по улице Заводской, при обгоне на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Он выехал на левую по ходу движения обочину, после чего съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, не приходя в сознание. Молодой человек был в шлеме, однако водительского удостоверения не имел (не получал), техосмотр отсутствовал.-0-