В Фаниполе разбился 21-летний мотоциклист

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе Дзержинского района разбился 21-летний мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла вечером 14 июля. 21-летний местный житель на мотоцикле Yamaha YZF, двигаясь по улице Заводской, при обгоне на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Он выехал на левую по ходу движения обочину, после чего съехал в кювет, где опрокинулся.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, не приходя в сознание. Молодой человек был в шлеме, однако водительского удостоверения не имел (не получал), техосмотр отсутствовал.-0-
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