13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре пассажира маршрутки Могилев - Гомель пострадали в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 12 июня около 12.40 на автодороге РФ - Витебск - Гомель - Украина. "Фольксваген Крафтер" ехал со стороны Могилева в направлении Гомеля. У д.Сидоровичи Могилевского района водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП 4 пассажирам маршрутного такси причинены телесные повреждения, они были госпитализированы", - рассказали в УВД.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома