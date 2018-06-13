13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре пассажира маршрутки Могилев - Гомель пострадали в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 12 июня около 12.40 на автодороге РФ - Витебск - Гомель - Украина. "Фольксваген Крафтер" ехал со стороны Могилева в направлении Гомеля. У д.Сидоровичи Могилевского района водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП 4 пассажирам маршрутного такси причинены телесные повреждения, они были госпитализированы", - рассказали в УВД.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УВД Могилевского облисполкома
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