30 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе перевернулась маршрутка, пострадала 32-летняя женщина. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 18 часов возле деревни Ропно. На закруглении дороги не справился с управлением микроавтобуса "Мерседес" водитель 1976 года рождения. В момент аварии в маршрутке "Полоцк-Новополоцк" находились 15 пассажиров, в том числе семь несовершеннолетних. Известно, что в результате ДТП травмирована молодая женщина. Она госпитализирована.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГАИ обеспечен безопасный проезд для других участников дорожного движения.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома