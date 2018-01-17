17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дачный вор задержан в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Кореличском районе вор трижды в течение месяца наведывался в один и тот же дом, используемый жителем Минска в качестве дачи. Злоумышленник выставлял оконную раму и выносил все, что попадется под руку: опрыскиватель, садовую тачку, коробки с гвоздями и саморезами, тормозные диски для автомобиля, топливный фильтр и даже валенки.
"Обнаружив пропажу, хозяин обратился в милицию. Подозреваемый был установлен в течение нескольких дней. Им оказался 53-летний неработающий житель одной из деревень", - рассказали в пресс-службе УВД. Украденное мужчина намеревался продать, а на вырученные деньги купить алкоголь.-0-
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