В Каменецком районе неработающий похитил у сельхозпредприятия химпрепараты на Br43 тыс.

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Каменецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего гражданина России в совершении кражи в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст.205 (кража) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества.

Преступление было совершено 31 мая 2017 года. В ходе предварительного расследования установлено, что ранее судимый за кражу неработающий россиянин ночью, перепилив один из прутьев решетки оконного проема, проник в здание складского помещения одного из сельскохозяйственных предприятий Каменецкого района. Мужчина похитил химические средства защиты растений общей стоимостью более Br43 тыс. На припаркованном вблизи здания легковом автомобиле злоумышленник вывез препараты за территорию предприятия, спрятав их в придорожной канаве. В похищенные пестициды он реализовал жителю Брестского района.

В ходе расследования часть похищенного имущества изъята и возвращена предприятию.

В отношении россиянина применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого (легковой автомобиль) наложен арест.-0-