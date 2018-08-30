Дальнобойщика из Бреста задержали с крупной партией контрафактного алкоголя

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали дальнобойщика, перевозившего крупную партию алкогольных напитков, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

"Мерседес-Бенц" под управлением 54-летнего брестчанина правоохранители остановили 29 августа на трассе М1 Брест - Минск - граница России вблизи деревни Иловск Кобринского района. В грузовике находились 432 бутылки водки и 12 бутылок коньяка казахстанского производства, не маркированных акцизными марками Беларуси. Водитель работает в одной из польских фирм по перевозке грузов.

Нелегальное спиртное на сумму более Br3,1 тыс. изъято. По факту проводится проверка.

С начала года брестские правоохранители изъяли из незаконного оборота более 800 л алкогольных напитков, незаконно ввезенных в страну.-0-