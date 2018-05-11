Дело группы "консультантов" по уклонению от уплаты налогов направлено в суд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело преступной группы "консультантов" по уклонению от уплаты налогов направлено в суд. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура города Минска изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 10 членов организованной преступной группы. Они обвиняются в лжепредпринимательстве и пособничестве должностным лицам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. "Установлено, что устойчивая и управляемая группа с распределением ролей между ее участниками действовала с апреля 2011-го по октябрь 2016 года. Члены группы давали советы, указания, предоставляли иную информацию по уклонению от уплаты налогов должностным лицам 36 субъектов хозяйствования. Последние в результате "консультирования" не произвели в бюджет налоговые отчисления на общую сумму более Br3,7 млн", - рассказали в Генпрокуратуре.

Также для реализации преступного умысла злоумышленники зарегистрировали два подконтрольных предприятия и приобрели одну организацию на подставное лицо без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. "После чего они действовали от имени этих структур, использовали их реквизиты, печати и расчетные счета. Как результат, 19 субъектов реального сектора экономики уклонились от уплаты налогов на общую сумму Br910 тыс., чем причинили ущерб государству", - отметили в Генпрокуратуре.

Участникам преступной группы предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 16, ч.1 и 2 ст. 243 УК (пособничество в уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и по ч. 2 ст. 234 УК (лжепредпринимательство).

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску. После проверки материалов прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Примененная ранее к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-