Дело о хищениях денег из офисов в Минске и Быхове рассматривается в суде

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении четырех граждан России и одного белоруса, которые обвиняются в серии хищений денег из офисных помещений в Минске и Быхове, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Фигуранты дела обвиняются в разбое группой лиц, кражах, совершенных в крупном размере.

По данным следствия, мужчины с 30 мая по 27 июля 2017 года, взламывая двери и оконные рамы, проникли в пять офисов в Минске и два в Быхове. В результате они завладели деньгами на общую сумму свыше Br50 тыс. Обвиняемых задержали сотрудники столичного уголовного розыска и спецподразделения "Алмаз" после очередной кражи на улице Карвата в Минске. При них были обнаружены похищенные $1,8 тыс. и более Br4 тыс., а также орудия преступления, одежда и обувь, используемые во время "налетов".

В двух случаях фигуранты совершили хищения из помещений по улице Стебенева в столице с разницей в две недели. Во время первого разбойного нападения мужчины избили сторожа и связали его. В тот раз выручка составила около $7 тыс.

При предварительном расследовании осмотрено более 50 мест происшествия, проведено 135 экспертных исследований, допрошены свыше 100 человек, наложен арест на имущество в размере около Br50 тыс., в том числе два автомобиля, на которых ездили фигуранты.-0-