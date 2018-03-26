26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе грабители ночью ворвались в дом пенсионерки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Нападение произошло 26 марта примерно в два часа ночи в деревне Русино. Пострадавшей оказалась одинокая 74-летняя местная жительница. По предварительной информации, злоумышленники - две женщины и мужчина - были в масках и перчатках. Со слов пенсионерки, преступники ее связали и потребовали денег. Затем они похитили Br250 и скрылись.

"Около семи часов утра женщине удалось освободиться. Она обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали милицию. Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время на месте преступления работают следователи и сотрудники милиции", - дополнил Сергей Дученко.-0-