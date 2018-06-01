1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об избиении матерью трехмесячного сына в Быховском районе направлено в суд, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

"Следственным управлением УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 24-летней жительницы Быховского района в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном в отношении заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания (п.п. 1,3 ч. 2 ст. 147 УК)", - сообщила она.

При расследовании уголовного дела установило, что обвиняемая в период с 8 по 10 марта нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения избивала трехмесячного сына, нанося ему множество ударов руками по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения.

Повреждения выявили врачи Могилевской областной детской больницы во время планового медицинского осмотра.

К материалам уголовного дела приобщены результаты судебных экспертиз, проведена работа по сбору и закреплению доказательств. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы на момент инкриминируемого деяния обвиняемая психическими расстройствами (заболеваниями) не страдала, могла в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими.

Мера пресечения, примененная к женщине, остается прежней - заключение под стражу.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, внесенное следователем, рассмотрено на заседании отдела образования, спорта и туризма Быховского районного исполнительного комитета с участием заместителя начальника отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Следственного управления УСК по Могилевской области.

По результатам представления к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица городского учреждения образования "Лудчицкий УПК д/с школа" и "Быховский социально-педагогический центр". -0-