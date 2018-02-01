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Дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области направлено в Верховный суд

Происшествия 01.02.2018 | 18:38
Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области направлено в Верховный суд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

"На основании заключения генерального прокурора Верховным судом был отменен постановленный в феврале 2010 года оправдательный приговор Могилевского областного суда по факту убийства. Вчера после завершения нового предварительного расследования это уголовное дело было направлено Генеральной прокуратурой для рассмотрения по существу в Верховный суд", - сказали в Генпрокуратуре.

Об этом уголовном деле Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. По словам главы государства, к нему обратились простые люди - отец убитой дочери, который сомневался в результатах следствия. После изучения материалов была дана команда прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело.

Преступника нашли в России, привезли в Минск. Снова возбудили уголовное дело, начали расследовать. "Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он - убийца. А его фактически оправдали", - сказал Президент.-0-

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Лукашенко, прокуратура, суд
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