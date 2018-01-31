31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки белорусов пострадали от действий иностранной форекс-компании. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По подсчетам самих пострадавших, которые объединились в группу в соцсетях, речь идет более чем о полумиллионе долларов.

Схема мошенничества во всех случаях одинакова. По словам одного из жителей Минска, который потерял свои деньги, весной ему поступил звонок на мобильный телефон из компании "Трэйд-12". Номер определился как канадский. На чистом русском предложили работу на фондовом рынке. Мужчина долго отказывался, но под большим психологическим давлением согласился, внес первый депозит. Начал с $100, далее пополнил свой баланс. Когда пришло время снимать средства, он, по правилам компании, поставил деньги на вывод, но в итоге пришел отказ.

Мужчина потерял $30 тыс. Собратьев по несчастью только в Беларуси у него около 50 человек. Пострадавшие написали заявления в милицию. Уголовных дел пока не заводили - нет состава преступления, поскольку люди по своей воле отдавали деньги. К тому же компания не просто находится за рубежом, а в оффшорной зоне. По словам официального представителя ГУВД Минска Екатерины Вершицкой, мошенничество - это очень сложная категория преступлений. В этом случае оно совершается еще и за пределами страны. "Составляет определенную сложность даже возбудить уголовное дело в отношении кого-либо, потому что это действие заканчивается в иностранном государстве, не в Минске", - сказала она.

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