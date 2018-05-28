Девять уголовных дел возбудили в Могилевской области за нарушение запрета въезда в Беларусь

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области во время проведения 16-18 мая специального комплексного мероприятия (СКМ) "Нелегал" выявлено 338 административных правонарушений в области миграции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника УГиМ УВД облисполкома Ирина Брукунова.

"В спецмероприятиях задействовали максимальное количество личного состава органов внутренних дел области, была привлечена к взаимодействию полиция Смоленской и Брянской областей России. Обеспечивался круглосуточный контроль за передвижением автотранспорта для пресечения незаконного въезда и перемещения иностранцев через территорию области. Особое внимание уделялось отработкам адресов фактического и возможного проживания иностранцев, а также отработкам рынков, вокзалов, автостанций", - рассказала Ирина Брукунова.

В результате выявлено 338 административных правонарушений в области миграции, в том числе 243 нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 27 иностранных граждан выдворены с территории страны. За проживание по недействительным видам на жительство в Беларуси к административной ответственности привлечены 92 иностранных гражданина.

В связи с неоднократными нарушениями законодательства, в том числе за неуплату штрафа, принято 22 решения об отказе иностранцам во въезде в Беларусь. Возбуждено 9 уголовных дел в отношении иностранцев, нарушивших срок запрета въезда в Беларусь.

Сотрудники батальона ДПС ГАИ УВД во время СКМ "Нелегал" остановили и досмотрели более 700 транспортных средств, выявили 2204 нарушений правил дорожного движения, из них 95 совершены иностранными гражданами.

"Анализ результатов проведенных мероприятий показал, что проблема незаконного въезда и пребывания иностранцев на территории страны по-прежнему актуальна и для Беларуси, и для региона. Поэтому контроль за пребыванием на территории области иностранных граждан и лиц без гражданства, пресечение незаконной миграции и далее будут находиться на особом контроле ОВД", - подчеркнула Ирина Брукунова.-0-