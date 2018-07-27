Девочка попала под колеса микроавтобуса в Борисовском районе

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе девочка бежала через дорогу к дедушке и попала под колеса микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 26 июля около 14.35 на автодороге Приямино - Велятичи - Выдрица вблизи д. Каменка. "Водитель автомашины Iveco Daily совершил наезд на 6-летнюю девочку. Как выяснилось, ребенок вместе с бабушкой вышли из рейсового автобуса на остановке, а на противоположной стороне их ожидал дедушка. Увидев его, внучка внезапно стала перебегать дорогу и попала под автомобиль", - рассказали в ГАИ.

В результате происшествия девочка с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени доставлена в реанимационное отделение больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-