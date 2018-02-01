Директор минской фирмы по торговле морепродуктами подозревается в уклонении от уплаты налогов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная финансовая милиция выявила факт уклонения от уплаты налогов фирмой по оптово-розничной торговле морепродуктами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью продавало рыбу и морепродукты предприятиям общепита Минска за наличный расчет. Через кассу розничной точки проходила часть выручки, остальное выдавалось работникам в качестве зарплаты в конвертах, а также шло на оплату услуг перевозчиков и лично в карман руководителей фирмы. Таким образом руководство коммерческой организации имело возможность скрывать реальный объем получаемой выручки. Соответственно налогооблагаемая база становилась меньше, и бюджет недополучал часть сумм налогов.

Более 60 предприятий уличены в том, что закупали у данной коммерческой структуры рыбу и продукцию из нее по серой схеме. Предварительная сумма неуплаченных налогов превышает Br245 тыс.

В отношении директора ООО, который также является соучредителем, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, на его имущество наложен арест. Следствие продолжается.-0-