Директор минской фирмы вернул в бюджет Br71 тыс. недоплаченных налогов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская фирма по оптовой продаже строительных материалов за год недоплатила в бюджет свыше Br71 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

По результатам проверки столичной финансовой милиции в отношении 42-летнего руководителя торгового унитарного предприятия возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В 2017 году лжепредпринимательские структуры предоставляли фирме фиктивные первичные документы на закупку стройматериалов для бухучета, чтобы занизить размер налогооблагаемой базы. Пособничество в этом оказывал гражданин России, проживающий в Минске. Это позволило ЧТУП уклониться от уплаты в бюджет свыше Br71 тыс.

Руководителю коммерческой организации согласно санкции ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), грозит до 5 лет ограничения или до 7 лет лишения свободы. Мужчина уже погасил причиненный ущерб.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).-0-