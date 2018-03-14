Директор ОДО обвиняется в неуплате налогов при продаже комплектующих предприятиям

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор ОДО, уроженец города Свободный Амурской области России, житель Минска, обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Дмитрий Золотарев.

Установлено, что директор ОДО, реализующего комплектующие для мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, при пособничестве других людей уклонялся от уплаты налогов с 2014 по 2016 год. При этом "помощники" давали ему советы, указания, предоставляли информацию.

Обвиняемый, как следует из обвинения, умышленно занижал налоговую базу и вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации посредством отражения в бухгалтерских отчетах возглавляемого им общества сведений о якобы имевших место поставках товарно-материальных ценностей от субъектов хозяйствования, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Кроме того, он помещал в бухгалтерский учет предприятия заведомо подложные первичные учетные документы, не имеющие юридической силы. В результате причинен ущерб бюджету страны на общую сумму более Br39,5 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.243 УК. Уголовное дело направлено прокуратурой Минской области в суд Фрунзенского района Минска. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Предварительное расследование по уголовному делу проводило УСК по Минской области.-0-