3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор турфирмы в Гродно растратила полученные от клиентов Br 25 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Гродно, обвиняемой в присвоении и растрате вверенного имущества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.211 УК).

Женщина работала директором ООО "На чемоданах". В июне и июле 2018 года она оформила договоры на оказание туристических услуг с пятью жителями Гродно. Получив от клиентов свыше Br 25 тыс. за последующие услуги, женщина присвоила их и растратила. По одной из версий, она увлекалась ставками в букмекерских конторах.

Ранее обвиняемая к уголовной ответственности не привлекалась. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке ее имущественного положения для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации имущества.

"Следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают устанавливать иных граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемой как связанных, так и не связанных с ее профессиональной деятельностью в качестве туроператора", - отметил Сергей Шершеневич. Обращаться, а также оказать помощь в расследовании можно по телефонам: (8-015) 72-41-08, 72-40-40 или 102. -0-