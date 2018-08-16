16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан председатель Витебской областной организации ЛДПБ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси). "Основные фигуранты - мужчина (согласно материалам дела председатель Витебской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси) и женщина (директор ООО)", - рассказала официальный представитель Следственного комитета.

Кроме того, по подозрению в совершении этого же преступления задержаны еще двое мужчин. Оба безработные, один из них согласно материалам дела - заместитель председателя Витебской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, поступившие из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По данным следствия, в 2017 году подозреваемые под предлогом решения вопроса о смягчении наказания по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Орши, приняли от фигуранта уголовного дела и его супруги $8 тыс., коллекцию памятных монет из золота и серебра, а также ювелирные изделия общей стоимостью около Br40 тыс.

Юлия Гончарова уточнила, что речь идет о бывшем директоре Оршанского авиаремонтного завода. В феврале 2018 года он был осужден по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

"По месту жительства подозреваемых проведены обыски, наложен арест на их имущество, часть переданных потерпевшими монет изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавила Юлия Гончарова.-0-