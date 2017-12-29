Директора двух ООО из Бобруйска продали 100 тыс. липовых валютных облигаций

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора двух бобруйских ООО реализовали 100 тыс. незаконных валютных облигаций, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Бобруйским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области при проверке финансово-хозяйственной деятельности двух обществ с ограниченной ответственностью Бобруйска выявлены факты незаконного выпуска ценных бумаг.

В ноябре 2015 года руководители этих двух обществ внесли недостоверные сведения в расчеты стоимости основных средств ООО и предоставили их в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов с целью регистрации и выпуска ценных бумаг двух ООО. Всего было выпущено 100 тыс. облигаций стоимостью по $10 каждая. Они были проданы населению под привлекательную ставку в 15% годовых - доверчивые люди приобретали облигации, надеясь получить высокую прибыль от вложенных валютных средств. На удочку попались несколько десятков человек, большинство из них - минчане. Один мужчина даже продал квартиру и приобрел облигации на $30 тыс.

Однако владельцы облигаций так и не дождались выплаты обещанных процентов - деньги от продажи этих "ценных" бумаг руководители ООО использовали на собственные нужды. Причем они уже планировали выпустить вторую партию облигаций якобы для того, чтобы погасить просроченную задолженность, накопившуюся по выплате процентов по первому выпуску ценных бумаг.

По результатам проверки в отношении директоров возбуждено уголовное дело по ст.226 Уголовного кодекса (незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг). Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию.-0-