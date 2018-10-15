Председателя Горецкого райпо обвиняют в злоупотреблении полномочиями на прошлых должностях

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Горецкого райпо обвиняется в превышении полномочий во время работы на Могилевском мясокомбинате. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Горецкого районного потребительского общества Олега Беляцкого. "Он с июня 2016-го по май 2017 года, работая на различных руководящих должностях в ОАО "Могилевский мясокомбинат", злоупотреблял служебными полномочиями, чем причинил обществу ущерб в особо крупном размере", - проинформировала Юлия Гончарова.

Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.3 ст.424 УК (умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия). Он находится под стражей.-0-