Для получения кредитов бизнесмен из Гродно показывал в документах прибыль вместо убытков

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для получения кредитов в банке бизнесмен из Гродно показывал в документах прибыль вместо убытков. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Оперативные работники УДФР провели проверку деятельности 46-летнего жителя Гродно, учредителя и директора одного из ООО по производству пластиковых окон.

"Для расширения своего бизнеса он брал кредиты в одном из банков города. Для получения солидных сумм - дважды по 30 тыс. евро - он предоставлял в банк фиктивные документы о своем финансово-хозяйственном положении", - рассказали в управлении департамента. Вместо реальных убытков бизнесмен показал в документах многомиллионную прибыль, завысив показатели в 10-100 раз. Выяснить нестыковки оперативникам помогли сведения, предоставляемые коммерсантом в налоговые органы.

С целью невозвращения кредита он решил вывезти находящееся в залоге у банка оборудование за пределы страны. Сумма долга сейчас превышает 30 тыс. евро.

По собранным материалам в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 237 УК (выманивание кредита или субсидии). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.-0-