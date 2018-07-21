ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину

Девять из двенадцати белорусов, которые пострадали в ДТП в Николаевской области Украины, выехали на родину. Об этом сообщила в своем аккаунте в Facebook спикер полиции Николаевской области Елена Бережная.
ДТП произошло 20 июля рано утром на трассе Киев - Одесса. Микроавтобус с белорусскими госномерами въехал в грузовик, который стоял справа на проезжей части. Пятеро - водитель (за рулем был директор фирмы-перевозчика. ТЧУП "ОксАльЯнс") и четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. 12 жителей Гомеля, Жлобинского, Ветковского и Буда-Кошелевского районов с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу поселка Кривое Озеро. В больницу прибыли врачи-консультанты из Николаева. Трое пострадавших белорусов в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Главное управление Национальной полиции Николаевской области оперативно организовало работу горячей линии для родственников пострадавших.
"Среди пострадавших и погибших несовершеннолетних нет", — сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке в Беларусь пострадавших в ДТП.
42-летний водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан полицией. Он дает объяснения по поводу того, почему совершил остановку на проезжей части и не принял все меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.
Открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.
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