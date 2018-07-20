В Украине микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, пять человек погибли

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине рейсовый микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, пять человек погибли. Такая информация размещена на сайте полиции Николаевской области, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, который ехал по маршруту Одесса-Гомель, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, тот стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, проинформировали в полиции.

В МИД Беларуси подтвердили факт происшествия. "В ДТП погибли пять человек, двенадцать находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, трое из них пока в тяжелом состоянии", - сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

По его словам, на месте аварии работает украинская полиция. Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с местными властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам.

Как стало известно, погибшие - граждане Беларуси. Среди них владелец фирмы, которая осуществляла пассажирские перевозки. Полные обстоятельства произошедшего и личности погибших и пострадавших устанавливаются.-0-

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