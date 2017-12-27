ДТП с участием скорой и легковушки произошло в Витебске

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ДТП с участием скорой и легкового автомобиля произошло в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла на перекрестке пр.Строителей и ул.Чкалова (возле бывшего кинотеатра "Бригантина") около 19.00. Легковым автомобилем "Шкода" управляла женщина 1989 года рождения. На заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве с ней находился ребенок 2013 года рождения. Он не пострадал. "Информацией о водителе и пассажирах автомобиля скорой помощи сотрудники Госавтоинспекции пока не располагают. Все участники ДТП доставлены в больницу для оценки их физического состояния", - уточнил Александр Казючиц.

На месте происшествия в данный момент работают сотрудники ГАИ, которые организуют дорожное движение для безопасного проезда перекрестка. Обстоятельства аварии уточняются.-0-