Два белоруса погибли под Смоленском при столкновении микроавтобуса и трех фур

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белоруса погибли под Смоленском при столкновении грузо-пассажирского микроавтобуса и трех фур. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета России по Смоленской области.
Авария случилась ночью 5 июля на 297-м км дороги М-1. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса.
Сафоновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную процессуальную проверку. Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего, они также намерены установить, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.-0-
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