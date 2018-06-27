Два болельщика из Сенегала пытались попасть в Европу по чужим паспортам

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской погрангруппы задержали двух болельщиков из Сенегала при попытке пересечь государственную границу по чужим паспортам, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

В железнодорожном пункте пропуска "Брест" 26 июня при оформлении пассажиров контролеры обратили внимание на двух иностранцев, действительность паспортов которых вызывала сомнения. По результатам специальной проверки документов установлено, что они не имеют подделок, однако на фото изображены вовсе не их предъявители. Один из злоумышленников использовал паспорт гражданина Сенегала, второй - жителя Франции.

Два молодых жителя Сенегала по паспортам болельщиков приехали в Москву. Там они не только посетили матч ЧМ по футболу, но и, предположительно, приобрели чужие паспорта. После этого мужчины на поезде прибыли в Брест с целью незаконно пересечь госграницу для дальнейшего проживания в Евросоюзе.

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Начат административный процесс по ст.23.29 (незаконное пересечение границы) и ст.23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси.

"На сегодня уже 22 иностранца с паспортами болельщика были задержаны брестскими пограничниками при попытке незаконно пересечь государственную границу. Это граждане Пакистана, Сенегала, Марокко, Алжира, Туниса. Кроме того, более 80 человек попали в поле нашего зрения и были заранее предупреждены о возможной ответственности, в случае если попытаются незаконно пересечь границу", - отметил Сергей Дмитриев.-0-