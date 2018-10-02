Пожарный извещатель спас жизнь семьи с ребенком в Гомельском районе

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе сработка автономного пожарного извещателя спасла семью с маленьким ребенком, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Головинцы поступило спасателям Гомельского городского подразделения МЧС 1 октября около 5.40. Выяснилось, что в момент возникновения пожара хозяин дома находился в помещении вместе с женой и дочерью 2017 года рождения. Мужчина проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя, почувствовал задымление, разбудил жену с ребенком. Семья самостоятельно вышла на улицу, где и дожидалась спасателей. Как отметила Мария Клезович, дом был оборудован тремя автономными пожарными извещателями с мая 2016 года.

В результате ЧП огнем повреждена кровля на площади около 40 кв.м, перекрытие, а также имущество внутри дома. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенирирующих агрегатов и устройств.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС