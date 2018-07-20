Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дзержинском районе

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и Volkswagen Passat в Дзержинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Как добавили в Госавтоинспекции Минской области, один человек в результате аварии травмирован.

ДТП произошло на трассе М1 Брест-Минск-граница России (вблизи гостиничного комплекса "Веста"). На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Следователи Дзержинского РОСК совместно с сотрудниками ГАИ, экспертами проводят неотложные следственные действия, работают с участниками происшествия, очевидцами, фиксируют следы, объекты, которые имеют значение для установления обстоятельств.

Движение в сторону Бреста затруднено. ГАИ просит учитывать эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.-0-

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